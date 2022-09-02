Подмосковье 02 сентября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

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Viber Донецкой студентке помогли с переводом в колледж Гжельского университета Депутат Госдумы Чаплин помог студентке из Донецка с переводом в подмосковный колледж

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Эвакуированная из Донецка в Московскую область студентка Алена Бельбрут обратилась к депутату Госдумы от фракции «Единая Россия» Никите Чаплину с просьбой о помощи в переводе в российский колледж. После переезда она продолжала учиться дистанционно на втором курсе Донецкого художественного колледжа. Сейчас такой возможности у девушки нет.

Со студенткой депутат Чаплин встретился во время посещения беженцев из Донбасса в пункте временного размещения в лагере «Осетр» Зарайского городского округа.

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Алена Бельбрут подчеркнула, что хотела бы продолжить обучение в колледже Гжельского художественного университета.

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Но столкнулась с тем, что в общежитии и группе не оказалось места. Кроме того, возникли сложности с документами.

«Держали вопрос на контроле, отрабатывали лично с нужными ведомствами и с руководством учебного заведения. Сроки были сжатые, решить вопрос нужно было за две недели, когда уже был закрыт набор. Общими усилиями у нас получилось. Решение положительное — и Алена может приступить к учебному процессу», — заявил Никита Чаплин.

Депутат подчеркнул, что дети, школьники и студенты, проживающие сейчас в подмосковном лагере, могут обращаться с любой просьбой. Чаплин добавил, что рад наладить контакт с жителями Донбасса.

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