«Чтобы люди вышли из зала обновленными». Басков рассказал о концерте для беженцев Донбасса в Подмосковье

Приехавшие в Подмосковье жители Донбасса на протяжении долгого времени оставались отрезанными от нормальной жизни. Поэтому необходимо, чтобы они почувствовали себя абсолютно счастливыми и забыли обо всем, что с ними произошло. Об этом заявил певец Николай Басков после выступления в Доме правительства Московской области.

Певец выступил за проведение концерта перед беженцами, потому что прекрасно знает их ситуацию. Он пояснил, что людям важно было показать, что они не безразличны.

«Я позвонил Полине Гагариной, сказал, Полина, поехали споем для людей, которые приехали из ДНР и ЛНР, для наших беженцев. Она тут же сказала: „конечно“. Это такая творческая, патриотическая позиция», — заявил Басков.

Источник фото: телеканал «360»

Исполнитель подчеркнул, что такие выступления для него всегда особенные. Он специально готовится к ним и настраивает себя таким образом, чтобы донести со сцены любовь и уважение к зрителям.

«Мне хочется, чтобы люди вышли из зала совершенно обновленными, счастливыми. В каждой ноте, музыке, есть вибрации и децибелы. Вот эти децибелы я направляю на то, чтобы они вообще забыли обо всем, чтобы они чувствовали себя абсолютно счастливыми и любимыми», — добавил артист.

Николай Басков отметил, что поступил по совести в отношении своей страны.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня есть своя позиция: я поступил по совести. Я всегда любил только одну страну — это Россия. У меня никогда не было недвижимости за границей, <…> у меня нет западных счетов, у меня нет второго гражданства. Я просто российский житель. Я русский и не представляю другого места, где бы я мог находиться кроме своей Родины», — подчеркнул певец.

Он добавил, что его так воспитали родители. Певец напомнил, что его отец был военным и, благодаря нему, уже с 1990 года будущий Народный певец начал интересоваться политикой и историей.

«Поэтому мое выступления в поддержку спецоперации было осознанным», — подчеркнул певец.

Концерт Николая Баскова и Полины Гагариной для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прошел в Доме правительства Московской области. Первым к собравшимся зрителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что инициатором концерта стал Николай Басков, который пригласил для выступления Полину Гагарину.

«Наша встреча проходит благодаря человеку, который очень неравнодушен. Таких людей в наших странах миллионы и миллионы», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев заявил, что власти региона сделали все, чтобы жители Донбасса чувствовали теплоту и заботу в это тяжелое время.

«Мы очень надеемся, что все закончится и воцарится мир. Мы делаем все, для того, чтобы русский человек, наша страна, была на мировой арене сильной, и вместе с тем не позволяем, чтобы нас как-то ущемляли», — добавил он. Губернатор Подмосковья пожелал беженцам вернуться в свои дома, теплее и роднее которых нет.