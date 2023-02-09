Подмосковье 09 февраля 2023, 10:47 Донабор на онлайн-курсы по программированию начался для школьников в Подмосковье

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Бесплатные онлайн-курсы по программированию для школьников проходят в Подмосковье в рамках проекта «Код будущего». На них уже зачислили свыше 11,5 тысячи ребят, а на отдельные программы объявили донабор.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на курсы принимают учащихся 8-11 классов. Они могут подать заявку через «Госуслуги» и пройти вступительное испытание.

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«Ребята подали заявки на участие в программе „Код будущего“ осенью 2022 года. В новом году объявлен донабор на отдельные программы. Поэтому те, кто не успел записаться на занятия, могут сейчас подать заявку», — отметила глава министерства.

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Новые участники присоединятся к групповым занятиям со второго модуля. Материалы первого им нужно будет изучить самостоятельно, а затем пройти тест.

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