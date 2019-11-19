Часы и золото на 7 млн рублей: подозреваемого домушника задержали в Одинцове

Так, вор проник в частный дом в селе Козино Одинцовского округа. Из здания мужчина вынес золотые украшения и часы. Общая сумма ущерба — семь миллионов рублей.

Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали в Одинцове. Ей грозит до 20 лет тюрьмы Подробнее

«В ходе обыска в доме подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты: мобильные телефоны и сим-карты, а также ювелирные изделия, бижутерия, часы, похищенные им ранее», — рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.