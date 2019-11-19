Часы и золото на 7 млн рублей: подозреваемого домушника задержали в Одинцове
Сотрудники полиции задержали уроженца Астраханской области. Подозреваемый домушник грабил дома в Московской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Так, вор проник в частный дом в селе Козино Одинцовского округа. Из здания мужчина вынес золотые украшения и часы. Общая сумма ущерба — семь миллионов рублей.
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«В ходе обыска в доме подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты: мобильные телефоны и сим-карты, а также ювелирные изделия, бижутерия, часы, похищенные им ранее», — рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.