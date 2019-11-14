ДОМ.РФ поможет Подмосковью решить проблему дольщиков ЖК «Вишневая, 31» в Химках

Фонд защиты прав граждан (ДОМ.РФ) поможет дольщикам проблемного ЖК «Вишневая, 31» в Химках. Об этом договорились зампред правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На встрече 14 ноября они обсудили проблему обманутых дольщиков в Московской области и пути ее решения.

Так, достигнута договоренность, что к решению проблем объекта в Химках, на улице Вишневая, будет привлечен Фонд защиты прав граждан (ДОМ.РФ).

Застройщик «Монолит-град-строй» должен был построить два корпуса ЖК «Вишневая, 31» в IV квартале 2006 года. Число дольщиков составило 439 человек. Возведение домов началось в 2005 году, приостановлено в 2010-м. Корпус № 6 готов на 40%, корпус № 3 даже не начал строиться.

В 2011 году застройщика признали банкротом, ввели внешнее управление. Но оказалось, что Роспотребнадзор не может выдать положительное заключение на строительство объекта в связи с превышением уровня шума, так как дома находятся около аэропорта Шереметьево. В конце января 2019 года техническое обследование состояния зданий долгостроя выявило, что если их достроить, при наступлении проектных нагрузок состояние зданий будет оцениваться как аварийное.

Более 50 участников долевого строительства получат жилые помещения на других объектах, расположенных на территории Московской области, в срок до начала II квартала 2021 года.

Чтобы привлечь финансирование из внебюджетных источников, заключены соглашения с «Инвестстройкомплексом» (400 квадратных метров в перспективном или готовом жилье не позднее II квартала 2021 года), «Монолитстройинвестом» (1204 квадратных метра) и «Рафинад-Сити» (1,3 тысячи квадратных метров жилья). Таким образом, жилье получит 51 дольщик.

Зампред правительства Российской Федерации Виталий Мутко поручил провести повторное обследование проблемного объекта, а затем определиться с механизмом решения вопроса остальным участникам долевого строительства: им должны предоставить квартиры, вернуть деньги или достроить жилье. Власти Московской области и администрация Химок продолжают поиск инвесторов для решения жилищного вопроса еще 388 граждан.