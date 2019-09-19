По программе губернатора Московской области в городском округе Щелково отремонтировано свыше 170 подъездов, что составляет более 40% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования. Дизайн выбрали сами жители, и в подъездах зазеленели березовые рощи и разлились синие озера.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Белые лебеди, березовые рощи, горы и озера — щелковцы подошли к оформлению своих подъездов креативно, и теперь дорога в свою квартиру повышает им настроение.

Исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов заметил, что программа «Мой подъезд» — одна из самых востребованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, за последние несколько лет эта программа получила позитивную оценку со стороны населения, а также вдохновила многих на оригинальные творческие эксперименты.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

«Мы положительно отмечаем тот факт, что при реализации программы управляющие компании стараются учитывать мнение жителей. Ремонтные работы проводятся не только качественно, но и воплощают в себе индивидуальный подход, желание людей сделать то место, где они живут, ярким и жизнерадостным» — сказал Сергей Горелов.

По программе губернатора Московской области в городском округе Щелково в этом году отремонтировано 172 подъезда. Общий план на 2019-й — 392 объекта. Больше всего подъездов отремонтируют в городе Щелково — 260, 39 будет отремонтировано в Монине, 42 — во Фрянове и 16 — в Загорянском. Еще 35 подъездов — в других населенных пунктах муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Анна Старостенко — жительница одного из домов, в котором был сделан ремонт, рассказала, что подъезд «действительно преобразился» и стал светлее и комфортнее. «Особенно привлекают внимание рисунки на стенах — они создают настроение, нравятся детям и взрослым», — отметила Анна.

Также она добавила, что в подъезде заменили освещение, а на входе появился пандус. «Мы забыли о проблемах с подъемом и спуском колясок. Все эти изменения очень важны для жителей», — подчеркнула жительница дома.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

В перечень обязательных работ по ремонту подъездов включен ремонт входной группы, козырьков, замена осветительных приборов, штукатурка и покраска стен. Также по согласованию с управляющей компанией жильцы дома могут расширить план ремонта, выбрать цветовую гамму, материалы и дизайнерские решения.

За два года реализации губернаторской программы в городском округе Щелково отремонтировали 1664 подъезда.