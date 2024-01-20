Подмосковье 20 января 2024, 14:25 Домодедовский врач-невролог стала участницей программы «Социальная ипотека» Телеканал «360»

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Врач-невролог Евгения Купреева приняла решение стать участником программы «Социальная ипотека» в Подмосковье. Медик вместе со своей семьей переехала из Курска в Домодедово.

Получив образование в Курском медицинском институте и пройдя ординатуру по специализации «Неврология», Евгения долгое время работала в местной больнице. Позже она получила предложение о работе в Домодедовской больнице. Обсудив все интересующие вопросы с главным врачом, Евгения приняла решение о смене места жительства.

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После переезда в Домодедово медик получила первую врачебную категорию, что позволило ей стать участником программы «Социальная ипотека». В случае получения социальной поддержки от Подмосковья Евгения обязуется отработать в местной больнице 10 лет. Врач согласна на такие условия и даже настроена на более продолжительный срок трудовой деятельности, работа на новом месте ей очень нравится.

На данный момент Евгения с семьей снимает квартиру, однако в скором будущем надеется приобрести собственное жилье в рамках программы «Социальная ипотека».

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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