22 января 2023, 02:21
Домодедовский ассенизатор стал мемом соцсетей
Предприниматель из Домодедова прославился в социальных сетях. Фото с его ассенизаторской машиной с креативным названием «Какавозик» быстро разлетелось по интернету. В комментариях пользователи писали, что видели его то в одном, то в другом подмосковном городе. Корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье» нашел водителя и взял у него интервью.
«Сначала автомобиль назывался „Еду за вашим счастьем“, но оно не прижилось. Все называли по-простому, как обычно называют ассенизаторские машины. Потом зашел ремонтировать телефон, увидел рекламное агентство. Это натолкнуло меня на мысль назвать машину как-то креативно. Так и появилось это название», — рассказал историю появления «Какавозика» индивидуальный предприниматель Сергей Ротарь
Реклама
Маркетинговый ход сработал. После того, как ассенизатор разместил новое название на своем автомобиле, заказов стало больше.
Реклама
«Многие звонят, спрашивают: „Это ‚Какавозик‘?“. Когда едешь по работе, многие сигналят, показывают „класс“», — отметил Ротарь.
По его словам, он не считает себя знаменитым, но фотографии его «Какавозика» в социальных сетях его радуют.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Город Домодедово
Реклама
Реклама