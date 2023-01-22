Подмосковье 22 января 2023, 02:21 Домодедовский ассенизатор стал мемом соцсетей ГАУ АИС «Подмосковье»

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Предприниматель из Домодедова прославился в социальных сетях. Фото с его ассенизаторской машиной с креативным названием «Какавозик» быстро разлетелось по интернету. В комментариях пользователи писали, что видели его то в одном, то в другом подмосковном городе. Корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье» нашел водителя и взял у него интервью.

«Сначала автомобиль назывался „Еду за вашим счастьем“, но оно не прижилось. Все называли по-простому, как обычно называют ассенизаторские машины. Потом зашел ремонтировать телефон, увидел рекламное агентство. Это натолкнуло меня на мысль назвать машину как-то креативно. Так и появилось это название», — рассказал историю появления «Какавозика» индивидуальный предприниматель Сергей Ротарь

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Маркетинговый ход сработал. После того, как ассенизатор разместил новое название на своем автомобиле, заказов стало больше.

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ГАУ АИС «Подмосковье»

«Многие звонят, спрашивают: „Это ‚Какавозик‘?“. Когда едешь по работе, многие сигналят, показывают „класс“», — отметил Ротарь.

По его словам, он не считает себя знаменитым, но фотографии его «Какавозика» в социальных сетях его радуют.

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