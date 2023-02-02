Подмосковье 02 февраля 2023, 14:15 Врачи из Домодедова спасли 22-летнюю пациентку с инсультом

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Домодедовские врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом. У пациентки наблюдались речевые нарушения и паралич всей правой стороны.

Девушка поступила в больницу с признаками ишемического инсульта. Специалисты провели обследования, и диагноз подтвердился.

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«Под рентген-контролем врачи провели тромбоэкстракцию — извлечение тромба из артерии головного мозга, что позволило специалистам восстановить кровоток», — сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург.

Операция прошла успешно. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает, а речь и двигательные функции восстановлены.

Жителям Московской области напоминают, что при обнаружении признаков инсульта необходимо вызвать скорую. Отмечается, что оптимальным сроком оказания помощи являются первые шесть часов с начала заболевания. Причиной инсульта могут стать генетические факторы, а также врожденные аномалии сосудов и сердца. Чтобы предотвратить появление инсульта, специалисты рекомендуют придерживаться сбалансированного питания, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе.

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