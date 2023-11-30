Подмосковье 30 ноября 2023, 21:57 Домодедовские сладости произвели фурор на международной выставке в Дубае Анастасия Сараева

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На международной выставке сладостей, закусок и снеков в ОАЭ презентовали премиальные линейки Demidoff и Libretto домодедовского концерна «Шоколадница». Подмосковные шоколад, печенье, натуральные закуски, мороженое и замороженные сладости были популярны у гостей мероприятия.

Предприятие имеет два цеха: глазури и шоколадных, а также конфет. Сейчас концерн поставляет продукцию в России и бывшие страны СССР.

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В штате компании состоят 80 сотрудников, в высокий сезон — сентябрь и октябрь — привлекаются дополнительные кадры.

«Участие в выставке — это новый опыт для нас и бесспорный повод для гордости. Домодедовские сладости представили Россию на международной арене и показали, что наша страна может предложить высококачественные продукты», — рассказала главный технолог концерна «Шоколадница» Оксана Газиева.

В декабре Концерн «Шоколадница» отметит 20-летие.

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