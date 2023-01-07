Подмосковье 07 января 2023, 02:56 Домодедовские краеведы показали новый туристический маршрут до усадьбы Тихвинское-Авдотьино Новый туристический маршрут до усадьбы Тихвинское-Авдотьино открыли в Домодедово Википедия

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В Домодедово провели первую в этом году экскурсию по новому туристическому маршруту до усадьбы Тихвинское-Авдотьино. Она является одной из самых таинственных подмосковных домов русского просветителя Николая Ивановича Новикова. Краеведы рассказали «360» о загадках имения «великого масона».

Домодедовские краеведы вели участников экскурсии до села Авдотьино через лес, где оказалось немало достопримечательностей. По дороге они встречали курганы и места поселений людей разного времени.

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«Усадьба Тихвинское-Авдотьино является родовой вотчиной фамилии Новиковых. Самый известный ее представитель — Николай Иванович Новиков. Знаменитый просветитель, писатель, критик и издатель оказавший огромное влияние на развитие русской литературы. Однако и его обвиняли в связях с масонами», — рассказал краевед Кирилл Низамутдинов.

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Сейчас от усадьбы практически ничего не осталось. Участникам экспедиции показали разрушенный временем дом и подвал.

«Остался только один флигель. Главный дом не сохранился. Именно в нем бывал сам Карамзин. Бывал Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев, который является в том числе и домодедовским помещиком» — добавил краевед Владимир Шленсков.

Каменный флигель в свое время частично перестроили. Под основным домом находится подвал с колодцем. Среди местных жителей ходит легенда, что именно он является входом в Авдотьинские подземные ходы.

Члены историко-исследовательской группы «Белый камень» начали прокладывать маршруты в Домодедовском округе и близлежащих муниципалитетах в 2022 году. Они уже провели семь экскурсий.