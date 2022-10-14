Юные хоккеисты из Подмосковья и Донецка сыграли товарищеские матчи | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Юные хоккеисты из Подмосковья и Донецка сыграли товарищеские матчи

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Юные хоккеисты из Подмосковья и Донецка сыграли два товарищеских матча в Домодедове. На лед вышли ребята в возрасте от девяти до 10 лет. Приезжие ребята, в том числе, побывали на экскурсии по Москве — они посетили Кремль и Музей хоккейной славы.

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С командой «Кристалл» из Донецка сыграли ученики хоккейной академии Вячеслава Фетисова из Подмосковья.

Наверное, сложно представить, как трудно им было: они родились и не видели мирной жизни. И при этом они все очень стараются, очень талантливые мальчишки. Все, что им нужно сегодня, — дать возможность тренироваться Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Ребята из Донецка смогли пообщаться с мэтром.

Ранее Подмосковье приняло под опеку еще 53 сирот из Донбасса — детей в возрасте до пяти лет. Их встретили в аэропорту губернатор Московской области Андрей Воробьев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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