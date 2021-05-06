Домодедовские хирурги первыми в регионе сделали новую малоинвазивную операцию

Хирурги Домодедовской центральной больницы внедрили новые методы малоинвазивного лечения. Врачи первыми в регионе провели операцию по лечению внутреннего геморроя без большого разреза. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Хирурги Домодедовской больницы сделали пациенту эндоваскулярную дезартериализацию прямой кишки. Эту малоинвазивную операцию применяют при лечении внутреннего геморроя.

Пациент поступил в медицинское учреждение с внутренним геморроем второй-третьей стадии. При такой патологии у больного в прямой кишке образуются геморроидальные узлы, которые могут кровоточить и вызывать боль и дискомфорт.

«Раньше при такой патологии мы проводили полостные операции, которые требовали длительного периода восстановления. Теперь же, благодаря высококлассному оборудованию и профессионализму врачей, необходим всего один маленький прокол в руке. С помощью ангиографа специальный инструмент заводится по артериям в систему кровоснабжения геморроидального узла, после чего выполняется эмболизация специальными спиралями для прерывания подачи крови», — пояснил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Он уточнил, что при проведении операции пациент не испытывает никаких болезненных ощущений, а после проведения манипуляции больной практически сразу может вернуться к привычному образу жизни — в стационаре он проведет не больше двух дней.

Пациент сейчас восстанавливается после операции и готовится к выписке.