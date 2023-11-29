Подмосковье

29 ноября 2023, 07:30

Домодедовская больница получит транспорт с водителем в 2024 году

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С следующем году Домодедовская больница получит машину и водителям для перевозки пациентов в стационар, лекарств в поликлиники и анализы в лабораторию. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Прием заявок завершится 5 декабря. Стартовая цена контракта составила 48,8 миллиона рублей.

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Контракт оплатят из средств больницы, регионального бюджета и средств от платных услуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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