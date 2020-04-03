Домодедово защитили от коронавируса. Там постоянно дежурят медики и проводят дезинфекцию

В аэропорту Домодедово приняли все меры, необходимые для безопасности пассажиров. В работающем терминале проводят дезинфекцию, на территории аэропорта дежурят медики, есть все необходимое оборудование для оказания первой помощи, в том числе аппараты ИВЛ.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Меры профилактики распространения коронавируса в аэропорту Домодедово проверил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов вместе с главой городского округа Домодедово Александром Двойных.

В медицинском пункте аэропорта функционируют кабинеты приема врачей и процедурная. В круглосуточном режиме в Домодедово дежурят бригады медицинской службы и специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области.

В случае необходимости у пассажиров берут анализ на инфекционное заболевание.

«В аэропорту Домодедово приняты все меры, рекомендованные Минздравом России и Роспотребнадзором, которые позволяют оперативно реагировать на угрозы: выявлять и изолировать опасность», — уточнил Вадим Хромов.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Он отметил, что в аэропорту работают пункты изоляции с двумя отдельными входами. Они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Там есть и аппараты ИВЛ.

«Пропускной режим организован таким образом, что пассажиры с подозрением на заболевание сразу попадают в эти пункты, минуя основной пассажиропоток», — подчеркнул Хромов.

По его словам, аэропорт принял все возможные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

После проверки аэровокзала обсудили меры поддержки авиационной отрасли.

Из-за пандемии аэропорт работает со значительным падением пассажиропотока по сравнению с прошлым годом.

Важным вопросом, по словам зампреда, является сохранение рабочих мест и зарплат сотрудников отрасли. Она включена в перечень пострадавших направлений.

«Совместно с руководством аэропорта на федеральном и региональном уровнях будут предприниматься все меры поддержки для того, чтобы предприятия аэропортового сектора вышли из сложившейся ситуации с минимально возможными потерями. В их числе отсрочки по налогам, беспроцентные кредиты предприятию для возможности выплаты части заработных плат. Важно, чтобы предприятие смогло максимально эффективно продолжить свою работу после снятия ограничительных мер», — сказал Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

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