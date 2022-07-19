Домодедово заняло 2-е место в Подмосковье по созданию новых рабочих мест

Домодедово оказалось на второй строчке по Московской области по созданию новых рабочих мест. Это достаточно привлекательный округ для инвесторов, в нем действует множество мер поддержки бизнеса как на федеральном, так и на региональном и окружном уровнях.

В целом Подмосковье действует широкий спектр поддержки бизнесменов, всего в регионе введено более 130 мер, которые могут помочь как начинающим, так и продолжающим предпринимателям. Недавно в Домодедове прошла встреча представителей Мособлдумы с местным бизнес-сообществом, на которой обсуждалось состояние инвестиционного климата и реализация мер по поддержке.

На заседании присутствовал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и представители сразу 16 компаний округа. Брынцалов отметил, что Домодедово остается одним из самых популярных округов Подмосковья для инвестиций. Там хорошая транспортная инфраструктура, он располагается достаточно близко к российской столице. В Домодедове в последние годы реализуется множество больших проектов.

«За первое полугодие наш округ занимает второе место по созданию новых рабочих мест в Московской области и 2-е место по показателю заполняемости промышленных площадок и индустриальных парков. Всего в этом году планируем более 42 млрд рублей инвестиций и создать более 4,5 тысяч рабочих мест, что больше чем в прошлом году. В 2023–2024 годах темпы роста планируем наращивать», — сказал Михаил Ежокин, глава Домодедово.

Отдельное внимание в ходе встречи в городском округе уделялось проблемам импортозамещения. Внедряются два новых инструмента — промышленная ипотека и перезагрузка промышленных кластеров. Бизнесмены больше всего интересовались вопросом о том, когда эти меры начнут действовать в Подмосковье.

«Для реализации поручения разрабатываются конкретные постановления и законодательные изменения. Я думаю, что в августе–сентябре будет понимание, когда и как заработают механизмы. И хорошо, что уже сейчас инвесторы и предприниматели рассматривают возможность ими воспользоваться», — пояснил Игорь Брынцалов.

Многие меры в Подмосковье действуют на региональном уровне. Бизнесмены поделились, какими из них они уже успели воспользоваться. Например, в Московской области есть аренда земли за один рубль, введены множество льгот и субсидий, людям возвращают часть потраченных денег на оборудование, также можно получить некоторые гранты. На федеральном уровне действуют более 110 мер, на региональном — еще порядка 25.