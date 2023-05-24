24 мая 2023, 20:38
Домодедово стал лучшим аэропортом СНГ
Аэропорт Домодедово победил в конкурсе «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2022 год. Организатором конкурса выступила ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, сообщили в минтрансе Московской области.
«Мы рады, что второй год подряд получаем звание „Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ“. В 2022 году мы продолжали внедрять дополнительные сервисы для путешественников и гостей», — сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Алексей Артеменко.
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Аэропорт оценили по производственно-финансовым показателям, развитию материально-технической базы, повышению уровня обслуживания пассажиров и обеспечению безопасности полетов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Домодедово
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