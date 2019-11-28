Пассажирам аэропорта Домодедово расскажут о «Зиме в Подмосковье»

29 ноября в зоне вылета международного аэропорта Домодедово пройдет презентация нового сезона «Зимы в Подмосковье». Гостей мероприятия пригласят на спортивный праздник, который пройдет в Дмитрове, — «Спорт! Снег! Смех!».

В туристско-информационном центре «Наше Подмосковье» пассажирам Домодедово расскажут о программе праздника, а также об интересных местах Дмитровского округа. Не останутся гости и без угощения — во время презентации проведут дегустацию домашнего зефира. Представит лакомство кондитер Светлана Девиза.

Завершит мероприятие интерактивная программа «Свадебный обряд», благодаря которой каждый сможет больше узнать о традициях Дмитровского уезда. Участники сыграют роли невесты или жениха, свата, брата, примерят народные костюмы.

Спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в Дмитровском округе 7 декабря. Праздник пройдет на двух площадках — в клубе Леонида Тягачева и центре города Дмитров. «Спорт! Снег! Смех!» станет стартом проекта «Зима в Подмосковье». Гостей праздника ожидают выступления музыкантов, выставка ледяных фигур, конкурсы. А в клубе Леонида Тягачева, ко всему прочему, пройдет массовый лыжный спуск.