Домодедово и Кашира стали самыми заснеженными городами Подмосковья

В ночь на 12 февраля в Москве и области начался сильный снегопад. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Домодедове и Кашире, сообщил портал «Метеоновости».

В обоих городах к вечеру выпало по 10 миллиметров снега.

В Москве на ВДНХ метеорологи зарегистрировали девять миллиметров осадков, что стало новым рекордом для 12 февраля. Предыдущий рекорд — семь миллиметров — держался с 1973 года. Месячная норма для февраля составляет в столице 36 миллиметров осадков.

Снег продолжит идти до вечера воскресенья, 14 февраля. Пик осадков ожидается с полуночи до 15:00 субботы.

Из-за снежных заносов Москва этим вечером встала в 10-балльных пробках. В Подмосковье на нескольких трассах ограничили движение для работы снегоуборочной техники.

В подмосковном главке МВД не уточнили, какие именно трассы перекрывают. Водителям рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом — автобусами и электричками. Если необходимо сесть за руль, то нужно не превышать скорость и следить за дистанцией на дороге, добавили в ведомстве.