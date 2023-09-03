Подмосковье 03 сентября 2023, 17:38 Доминик Джокер и Миа Бойка выступили в химкинском парке «Экоберег» на празднике в честь Дня города Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В парке «Экоберег» в микрорайоне Левобережном отпраздновали 84-ю годовщину со дня основания Химок. Для гостей подготовили масштабную развлекательную программу с участием артистов Доминика Джокера и Мии Бойки. Вместе с жителями знаменательную дату отметили муниципальные депутаты Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Валентин Герасимов и Николай Томашов.

«Несмотря на пасмурную погоду, сегодня тут царит потрясающая атмосфера единения и радости. Желаю каждому жителю Химок счастья, благополучия и добра. Пускай наш город день за днем процветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова. И это не просто пожелания. Мы с коллегами по Совету депутатов, администрацией, главой города и активными жителями делаем все для развития нашего города», — отметила Каныгина.

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Также в «Экобереге» концертные программы представили и местные творческие коллективы. Кроме того, для юных жителей провели мастер-классы по рукоделию и организовали аквагрим.

Местный депутат Инна Монастырская напомнила, что город — это не дома и улицы, а люди. Она обратила внимание, что в Химках живут трудолюбивые, талантливые и целеустремленные граждане.

«Среди них есть спортсмены и врачи, учителя и волонтеры, работники культуры и социальной сферы, ученые и инженеры. В этот день мы хотим пожелать нашему родному городскому округу и его жителям процветания и благополучия», — добавила она.

Гуляния и представления в честь Дня Химок прошли по всему округу. В парке имени А. Величко выступила кавер группа «Час-пик», посетителей «Подрезково» встретила певица Катя Лель, в «Дубках» свои хиты исполнили Kuzina Star и Лиза Роднянская, а в Луневе для химчан спела артистка Анастасия Спиридонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Химок с Днем города. Он пожелал округу процветания и успехов.

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