Подмосковье 07 января 2023, 04:44 Домики для сверчка и скульптуры богов. Выставка «Легенды старого Китая» приехала в Ступино Выставка «Легенды старого Китая» приехала в Ступино

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Выставка «Легенды старого Китая» открылась в Историко-Краеведческом музее города Ступино. Увидеть подлинные экспонаты музея Востока можно, не выезжая за пределы Подмосковья.

Выставка рассказывает о том, как было принято праздновать Новый год в Китае XVIII, XIX и начала XX веков. Свои сказки и легенды китайцы изображали в виде красочных картин — лубков. Сюжеты похожи на русские сказки. Так, в картине «Обмен любезностями» легко угадывается русская сказка «Лиса и журавль».

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Всего кураторы привезли около сотни подлинных экспонатов московского музея Востока: от знаменитых китайских ваз, вееров, платьев и скульптур богов до трехногой лягушки и домиков для сверчка. Последний делали из тыквы, которую специальным образом растили, обрабатывали и после селили туда насекомое. Китайцы считают, что сверчок своим стрекотанием приносит в дом счастье.

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«Выставка старого Китая» — часть новогодней программы, подготовленной историко-краеведческим музеем города. Это несколько выставок и мастер-классы, посвященные уже русским народным промыслам. По словам экскурсовода музея Дарьи Шершневой, это позволяет раскрыть для обывателя родную культуру и ощутить себя ее частью.

«Когда ты чувствуешь сопричастность, для тебя это становится более актуальным», — отметила она.

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