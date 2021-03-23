Домашние хаски загрызли альпака на мини-ферме в Одинцове

На одинцовской мини-ферме живут альпака. Каждый день вместе с хозяином и гостями они выходили на прогулку по лесной поляне. Всего местных жителей радовали три пушистых зверя — Миа, Зевс и Гера. Но из-за двух хаски для одного животного это путешествие оказалась последним.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы всегда приходили и играли со всеми собаками на площадке. В тот день, когда хаски бежали, мы тоже думали, что они бегут играть. Никто не думал, что их баллончиком или еще как-то надо останавливать», — рассказал хозяин долины Данил.

Вместо привычных игр с альпака собаки выбрали охоту. Животные попытались убежать, но псы оказались быстрее.

«Когда мы пошли за ними в сторону дома, то увидели, что Миа уже лежит в крови. Но тогда я не знал, что она жива, поэтому я подбежал, заткнул ей отверстие, где хлестала кровь», — пояснил Данил.

Самому младшему, Зевсу, удалось спастись, потому что собаки выбрали жертвой альпака покрупнее — Геру.

Источник фото: телеканал «360»

«Они ее догнали и растерзали. Мы даже ничего сделать не успели. Я пришел, и уже нечего было спасать», — уточнил мужчина.

Хозяйкой собак оказалась женщина. Но из-за больного сердца она не смогла извиниться лично. А компенсацию за погибшее животное выплатила только частично через юристов. Данил не стал требовать денег, для него потеря питомца оказалась слишком болезненной. В выходные он планирует устроить встречу со всеми, кто любил Геру.