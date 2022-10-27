Дома жителей солнечногорской деревни Пикино подключат к газу по соцпрограмме до конца года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 20:12 Дома жителей солнечногорской деревни Пикино подключат к газу по соцпрограмме до конца года

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Мобильный офис «Мособлгаза» побывал в деревне Пикино городского округа Солнечногорск. Сотрудники ответили жителям на интересующие их вопросы и заверили, что работы по всем заявкам будут выполнены в срок.

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«В основном задают вопросы, какие документы нужны, как скоро подключат газ, ну и, в принципе, приходят уже с готовыми договорами просто уточнить информацию», — рассказал сотрудник МФЦ Максим Щербаков.

За один выезд к такому мобильному пункту приходят порядка 10-15 человек. Если в начале года людям помогали заключать договоры, то сейчас основной вопрос жителей деревни Пикино — когда проведут газ.

«В „Мособлгаз“ я, как староста, передала 50 заявлений от жителей о том, что они хотят подключиться по этой программе. На данный момент работы ведутся только в трех домах, а на остальных участках даже ответа нет», — рассказала староста деревни Пикино Алла Щербань.

Для многих газ в деревне просто необходим, да и на улице становится все холоднее. Действие социальной программы должно закончиться в Подмосковье уже в декабре этого года, однако сотрудники «Мособлгаза» заверили, что все работы по поданным заявкам успеют сделать в этом году.