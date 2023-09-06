06 сентября 2023, 21:12
Дома в Солнечногорске подготовят к отопительному сезону в обозначенный срок
Дома Солнечногорска продолжают готовить к предстоящему отопительному сезону. Специалисты «Газпром теплоэнерго МО» выполняют необходимые работы согласно графику и завершат их в срок.
«Мероприятия осуществляются в соответствии с ремонтной и инвестиционной программами компании и нацелены на обеспечение бесперебойной поставки тепла и горячего водоснабжения потребителям городских округов Серпухов, Солнечногорск, Воскресенск, Клин, Сергиево-Посадский и Пушкинский», — рассказал гендиректор компании Вячеслав Васин.
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Работник уже провели гидравлические испытания всех эксплуатируемых тепловых сетей в Московской области. Обнаружились 182 дефекта. Также они отремонтировали два участка трубопроводов длиной 10,2 километра.
Специалисты привели в порядок четыре котельных, пять котлов, 49 единиц теплообменного оборудования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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Солнечногорск
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