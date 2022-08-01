Дома в поселке Ногинск-9 отремонтируют без вреда для гнезд стрижей

Капитальный ремонт домов продолжается в поселке Ногинск-9. График работ пришлось скорректировать из-за того, что рабочие обнаружили под некоторыми балконами гнезда стрижей.

Птицы семейства стрижиных откладывают до семи яиц, после чего их высиживают оба родителя. Птенцы вылупляются слепыми и проводят в гнездах до полутора месяцев. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Георгий Николов рассказал, что график ремонта скорректировали так, чтобы птицы успели окрепнуть. Затем их перевезут в лес.

«Работы переносятся на другие участки дома, а после того, как птенцы окрепнут, рабочие вызывают специализированные службы и птиц перевозят в лесные массивы», — рассказал он.

В ходе ремонта в поселке утеплят дома по бескаркасной системе, отремонтируют входные группы, заменят окна, обновят кровли и коммуникации. Всего в планах благоустроить 40 домов. В 12 из них работы уже завершили.

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский сказал, что в Подмосковье до 2049 года преобразят более 44 тысяч домов. Узнать подробнее о программе можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье на 50%.