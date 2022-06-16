Дома в Подмосковье проверят на готовность к осенне-зимнему периоду

В Подмосковье продолжают проверять многоквартирные дома на готовность к осенне-зимнему периоду. На текущий момент проверка уже прошла в 1906 зданиях. Оказалось, что пока еще не полностью подготовлены к холодам почти половина из них.

Например, недопустимы любые протечки, на трубах должна быть надежная теплоизоляция. Обязательно должно быть исправным все электрическое оборудование. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей, отмостки.

«Каждое выявленное нами нарушение, которое коммунальные службы устранят в теплое время года, — это предотвращенная авария зимой. Поэтому мы активно привлекаем к осмотрам Ассоциацию председателей советов МКД — это люди, которые знают ситуацию в домах, что называется, изнутри», — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она также добавила, что проверяются и документы о готовности многоквартирных домов к зиме. Там тоже выявляются нарушения, тогда бумаги отправляются на доработку.