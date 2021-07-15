Без мусоропроводов и машин во дворе. Дома в Подмосковье будут строить по новым стандартам
Новые стандарты для строительства домов утвердили в Подмосковье. Теперь мусоропроводы заменят местами для колясок, подъезды будут просторными, с пандусами и консьержами, а дворы освободят от машин.
Это означает, что новостройки будут соответствовать высоким требованиям комфорта и безопасности, рассказал министр по архитектуре Подмосковья Владислав Гордиенко.
Это очень важный документ, призванный обеспечить строительство только самого современного жилья в регионе
Главный архитектор региона Александра Кузьмина рассказала, что новые стандарты будут контролировать сразу на нескольких этапах.
За ними проследят при выдаче свидетельств об архитектурном облике, экспертизе документов и оформлении разрешений на строительство.
Такие стандарты качества жилой застройки в Подмосковье — настоящий прорыв в области архитектуры, градостроительства. Мы задаем новую высокую планку
Новые правила предусматривают обязательное остекление балконов и лоджий, места для размещения кондиционеров, качественные спортивные и детские площадки, озеленение, освещение.
Теперь в домах будут и безопасные подъезды без ступеней на входе. Приоритет отдадут дворам без машин, с обязательными условиями для маломобильных людей.
В новых домах больше не будет мусоропроводов — источника антисанитарии. Зато вместо них появятся места для колясок и велосипедов, а также специальные площадки с возможностью сортировки отходов.