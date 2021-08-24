Дома в Одинцовском округе проверили на готовность к осенне-зимнему периоду

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина проверила готовность домов в Одинцове к отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Инспекцию домов Ольга Федина провела вместе с активными жильцами. Мероприятие открыло массовый цикл осмотров в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора — подготовка к зиме». Проверки будут проводить во всех округах Московской области.

В Одинцове осмотрели три многоквартирных дома. Два из них находятся во ВНИИССОК, а еще один — в поселке Усово-Тупик.

Во время проверки выявили несколько нарушений, которые часто встречаются во время рейдов. В подъездах не убрана в коробки электропроводка, отсутствует ревизия поквартирных этажных щитков, на отмостках местами имеются растительность и мелкие трещины.

«Безусловно, в процессе рабочего обхода у нас появились замечания. Но они не носят критичный характер, что является большим плюсом. Тем не менее, управляющим организациям мы все эти нюансы, конечно, озвучили, и дали две недели на устранение выявленных нарушений», — отметила Федина.

Акцию «Школа ЖКХ нашего двора — подготовка к зиме» запустили в Подмосковье 23 августа. В рамках мероприятия государственные жилищные инспекторы проведут проверки домов вместе с активными жильцами. Акция поможет расширить охват и проверить как можно больше домов.