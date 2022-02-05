Отец и ребенок не пострадали при падении наледи с козырька дома в Химках

Жилой 25-этажный дом в Химках проверили после сообщений о падении льда на отца с годовалым ребенком. В результате ни отец, ни ребенок не пострадали, сообщили в пресс-службе администрации Химок.

Информация о падении льда на Молодежной улице поступила накануне, около 18:00. Мужчина выходил с коляской из частной клиники, которая расположена на первом этаже этого здания. В этот момент, по его словам, на него с козырька упала наледь со снегом.

После этого дом оперативно обследовали. У здания плоская кровля, а это исключает образование сосулек. На балконах и кондиционерах не было наледи, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники, уточнили в пресс-службе.

По данным администрации, мужчина не пострадал. Ребенка доставили в Люберецкую больницу и обследовали. Травм, гематом или ссадин врачи не обнаружили. От госпитализации родители отказались.

По факту случившегося прокуратура городского округа Химки начала проверку.