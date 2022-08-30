Дома Солнечногорска до 15 сентября подготовят к отопительному сезону

Госжилинспекция Подмосковья обнаружила ряд нарушений в подготовке домов Солнечногорска к зиме. Инспекторы нашли в некоторых из них захламление подвалов, растительность на крышах, отсутствие теплоизоляции и другие изъяны. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Эксперты осмотрели дома под управлением компаний «ПИК-Комфорт» и «Грегаль». В зданиях на улице Крестьянской обнаружили подтопление и захламление подвалов, повреждение теплоизоляции коммуникаций, разрушение отмостка. В другом доме отметили необходимость восстановления теплоизоляции труб, очистки подвала и крыши, а также ремонта отмостка. Все работы УК проведут до 15 сентября.

Ольга Федина отметила, что вовремя реагировать на поручения в интересах управляющих компаний, потому что от этого зависит качество жизни собственников.

«Это убережет всех от огромного числа коммунальных проблем холодного сезона и серьезных финансовых затрат в случае возникновения авральных ситуаций», — отметила она.

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