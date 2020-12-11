Свыше 20 тысяч домов Подмосковья обеспечили газом с начала года

В оставшиеся месяцы года к газу подключат еще пять тысяч жителей. Работы ведут в высоком темпе. Это отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В этом году мы подключим 25 тысяч абонентов. Отмечу, что 95% заявок на технологическое присоединение поданы в онлайн-формате Игорь Баранов.

Для подключения дома к газу необходимо подать заявку через личный кабинет клиента на портале. Подписать договор можно с помощью индивидуального SМS-кода.

Для технологического подключения к «Мособлгазу» потребуется выполнить всего три шага. Сначала оформить заявку на сайте, после чего подписать и оплатить договор.

Наконец, последний шаг — создание газопровода. Выполнение работ по проектированию и строительству до границы участка абонента — обязанность «Мособлгаза». Затем голубое топливо запустят при условии наличия договора, установленного оборудования и готового газопровода на земельном участке или внутри дома.