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    10 марта 2021, 17:34

    Сэкономят на электричестве: 10 домов в Софрине впервые подключат к горячему водоснабжению

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Дома на двух улицах в подмосковном Софрине получили горячую воду. Раньше жители грели ее лишь в бойлерах, используя электричество, а теперь здания подключили к централизованной системе.

    Сэкономят на электричестве: 10 домов в Софрине впервые подключат к горячему водоснабжению | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Такая ситуация складывалась на Клубной и Заводской улицах, но теперь горячее водоснабжение есть. Эти изменения почувствуют в десяти домах. Горячее водоснабжение почти вдвое выгоднее по сравнению с бойлером.

    Застройщик изначально предусмотрел в этих помещениях лишь центральное отопление, и люди об этом знали. Воду требовалось нагревать самостоятельно.

    Но в 2019 году дома Пушкинского городского округа включили в подмосковную государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

    Сэкономят на электричестве: 10 домов в Софрине впервые подключат к горячему водоснабжению | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По ней коммунальные сети здесь капитально отремонтировали. Качество этих работ проверил заместитель министра энергетики Подмосковья Евгений Гаврилов. Например, горячая вода пришла в дом № 14 на Заводской улице.

    На самом деле, дом нестарый. Но, исходя из проекта, который раньше был, его надо было менять. Подумали, что нужно сделать. Нашли ресурсников и решение

    Евгений Гаврилов.

    Последние две недели подрядчики проверяли трубы, готовили к промывке. А теперь, когда все наладили, жители поселка смогут пользоваться горячей водой.

    Сэкономят на электричестве: 10 домов в Софрине впервые подключат к горячему водоснабжению | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Ее в Софрине дали раньше срока. Сделать это планировали летом.

    Сейчас горячее водоснобжение работает по временной схеме. На постоянную дома переведут, когда установится стабильно теплая погода.