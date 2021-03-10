Сэкономят на электричестве: 10 домов в Софрине впервые подключат к горячему водоснабжению

Дома на двух улицах в подмосковном Софрине получили горячую воду. Раньше жители грели ее лишь в бойлерах, используя электричество, а теперь здания подключили к централизованной системе.

Источник фото: телеканал «360»

Такая ситуация складывалась на Клубной и Заводской улицах, но теперь горячее водоснабжение есть. Эти изменения почувствуют в десяти домах. Горячее водоснабжение почти вдвое выгоднее по сравнению с бойлером.

Застройщик изначально предусмотрел в этих помещениях лишь центральное отопление, и люди об этом знали. Воду требовалось нагревать самостоятельно.

Но в 2019 году дома Пушкинского городского округа включили в подмосковную государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Источник фото: телеканал «360»

По ней коммунальные сети здесь капитально отремонтировали. Качество этих работ проверил заместитель министра энергетики Подмосковья Евгений Гаврилов. Например, горячая вода пришла в дом № 14 на Заводской улице.

На самом деле, дом нестарый. Но, исходя из проекта, который раньше был, его надо было менять. Подумали, что нужно сделать. Нашли ресурсников и решение Евгений Гаврилов.

Последние две недели подрядчики проверяли трубы, готовили к промывке. А теперь, когда все наладили, жители поселка смогут пользоваться горячей водой.

Источник фото: телеканал «360»

Ее в Софрине дали раньше срока. Сделать это планировали летом.

Сейчас горячее водоснобжение работает по временной схеме. На постоянную дома переведут, когда установится стабильно теплая погода.