Более 370 домов подключат к газу в деревне Чапаевка в Одинцовском горокруге

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Чапаевка, расположенный в Одинцовском городском округе.

Протяженность построенных сетей составила более 13 км. Строительство объекта программы газификации в деревне Чапаевка позволит подключить к газу 372 частных дома.

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«Мы сдали крупный объект губернаторской программы, строительство которого продолжалось семь месяцев. На сегодняшний день более половины жителей деревни заключили договоры на технологическое присоединение, что позволит провести газ непосредственно к участкам собственников», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По вопросам газификации и получению услуг Мособлгаза в Одинцовском городском округе можно обратиться в «Одинцовомежрайгаз».

Всего в 2019 году по губернаторской программе в Московской области построят 51 газопровод, более 10 тысяч жителей смогут подключиться к газу. Общая протяженность построенных газовых сетей составит 211 километров.