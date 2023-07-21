Подмосковье 21 июля 2023, 13:49 Дома культуры в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде получат цифровое оборудование от Российского фонда кино Фонд Кино

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Подмосковные ДК в деревне Демихово городского округа Орехово-Зуево и в поселке Реммаш Сергиево-Посадского муниципалитета получат современное цифровое оборудование от Российского фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Учреждения прошли конкурсный отбор на государственную поддержку.

В целях создания условий для показа отечественных фильмов в населенных пунктах России с численностью до 500 тысяч жителей фонд обеспечит переоснащение 94 кинозалов в 38 субъектах страны. Список организаций-победителей размещен на сайте организации.

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Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье стартовали показы в рамках X фестиваля уличного кино, гости которого смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы последних лет. В период с 13 июля по 27 августа в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Коломне, Мытищах, Одинцовском, Реутове, Сергиево-Посадском и Талдомском городских округах пройдут 26 бесплатных сеансов.

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