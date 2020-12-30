Дома культуры «Северный» и «Балашиха» открыли после капремонта в Подмосковье

Капремонт ДК «Балашиха» был выполнен в рамках программы губернатора «Культура Подмосковья». Работы начали в 2019 году. На них было выделено около 300 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

«Это очень долгожданный объект. Красиво соединили историческое и современное, нашли архитектурное решение. Очень красивый большой зал, хорошее оборудование. Красивый фасад, потрясающий цвет. Такого оформления я еще не видела в Московской области», — отметила Елена Харламова.

Также министр культуры Подмосковья совместно с главой Балашихи оценили результаты модернизации ДК «Северный».

Реставрация здания началась в середине 2019 года в рамках губернаторской программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков.

Дом культуры «Северный» получился очень уютным, семейным и красивым. Балашиха не подвела нас, все обязательства свои выполнила. Несмотря на изоляцию, все объекты были сданы вовремя. Хочу выразить отдельную благодарность команде Балашихи за такой подход Елена Харламова министр культуры Московской области

За полтора года подрядная организация заменила в здании ДК все инженерные коммуникации и кровлю, обновила фасад здания, изменила планировку внутренних помещений для удобства зрителей и творческих коллективов. Классы для репетиций и зрительный зал на 272 места отремонтировали и оснастили современным оборудованием.

«Благодаря поддержке правительства Московской области были выделены большие средства — более 100 миллионов рублей на реставрацию этого здания. Огромные работы здесь проведены строителями. По сути, это новый объект, который, я уверен, будет радовать жителей микрорайона Северный, позволит не только проводить здесь торжественные мероприятия, но и заниматься огромному количеству людей», — отметил Сергей Юров.

Дом культуры «Северный» — это бывший Дом офицеров, который был открыт в одноименном военном городке в 1958 году. После его включения в состав Балашихи учреждение перепрофилировали в досуговый центр, который в 2016 году вошел в состав КДЦ «Заря».