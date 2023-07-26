Подмосковье 26 июля 2023, 16:52 Дома культуры Подмосковья посетили свыше 11 миллионов раз с начала года Министерство культуры и туризма Московской области

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Жители и гости Подмосковья посетили дома культуры 11,2 миллиона раз с начала года. В них проводили праздники, концерты и другие мероприятия.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, посещаемость домов культуры к июлю выросла на 100 тысяч человек по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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«Самым крупным событием этого полугодия стал Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства „Хранители наследия России“ в Красногорском культурно-досуговом комплексе „Подмосковье“, собравший более 1,5 тысячи человек», — добавила она.

Большой популярностью пользовались мероприятия, посвященные памятным датам и профессиональным праздникам. Это рождественские и новогодние представления, мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, Дня защитника Отечества и другие.

В Подмосковье открыто 884 дома культуры. В них работают клубы по вокалу, театру, хореографии, прикладном творчеству и другим направлениям.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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