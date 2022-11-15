15 ноября 2022, 20:47
Дома Истры обследовали с помощью тепловизора
Тепловизоры стали использовать при обследовании многоквартирных домов в Истре. С его помощью легко узнать сохраняется ли в доме тепло или стены промерзают.
Тепловизор помогает понять какова теплоэффективность жилого дома. На дисплее прибора появляется термограмма. Синий и зеленый цвета означают, что все в норме, а красный и желтый говорят, что участок проблемный и требует ремонта.
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Участки, на которых утеплитель утратил свои свойства, сразу записывают. Как правило, самыми проблемными зонами в многоквартирных домах являются фундамент, кровля и окна — через них идут самые большие теплопотери.
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Причиной утечки тепла из дома часто становятся дефекты теплоизоляции стен. Например, если она сделана неравномерно или из некачественных материалов. С помощью тепловизора обследуют все панельные многоквартирные дома городского округа Истра, чтобы понять, какие из них нуждаются в ремонте и включить их в план ремонта на следующий год.
«Мы должны понимать объем работ, который нам предстоит сделать в 2023 году по герметизации межпанельных швов. Потому что возможно житель даже и не замечает данной проблемы в своем доме, а она фактически присутствует. Мы стараемся действовать на опережение», — рассказал директор МБУ ЖКУ городского округа Истра Александр Козловский.
Устранение дефектов, которые приводят к потере тепла, поможет жителям сэкономить средства. Жить в доме, в котором теплопотери минимальны, комфортнее: нет плесени, конденсата, обледенения и повышенной влажности.
ЖКХ
Истра
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