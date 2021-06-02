Дома Дзержинского подключили к московской воде

С 27 мая все дома Дзержинского подключены к московской воде. На последнем участке — ВЗУ № 1 — процесс открытия задвижки контролировали замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Арсений Козловский, директор ДМУП «ЭКПО» Артем Беседин и депутат городского Совета депутатов от партии «Единая Россия» Нэлля Гагарина.

Дата 27 мая останется в истории городского округа Дзержинский. С этого дня абсолютно все жилые дома подключены к чистой московской воде.

«В октябре прошлого года в нашем городе стартовало строительство водовода, по которому теперь чистая вода поступает к жителям. Мы долго и упорно трудились. Прежде чем подать воду, мы промыли трубопровод, а на днях наши специалисты взяли воду на анализы — она качественная», — заявил Артем Беседин.

В течение 10 десяти дней изменения смогут оценить жители домов по адресам: улица Бондарева, Академика Жукова, Томилинская, Дзержинская, площадь Дмитрия Донского, Спортивная, Лесная.

«Жители долгие годы ждали этого дня. Опережая сроки контракта, сегодня мы запустили чистую воду в оставшуюся часть города. Спасибо подрядным организациям, ДМУП „ЭКПО“ и администрации города. Особая благодарность правительству Московской области. Нам еще остается завершить работы по благоустройству. В течение двух недель все тротуары и газоны будут восстановлены», — отметил Арсений Козловский.

Обеспечить жителей города качественной водой помогла программа «Чистая вода», которая реализуется в Дзержинском по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Экология».