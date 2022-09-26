Дома для жителей аварийных квартир начали строить в Пущине, Пушкино и Сергиевом Посаде | 360°

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Дома для жителей аварийных квартир начали строить в Пущине, Пушкино и Сергиевом Посаде

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В Подмосковье активно проводится программа по расселению граждан из аварийного жилья. В первую очередь это касается домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Например, в регионе уже начали строительство трех многоквартирных домов. Туда в будущем переедут люди из Пущина, Пушкино и Сергиева Посада. Об этом рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам конкурсных процедур контракты на проектирование и строительство домов в Пущино и Пушкинозаключены с ООО «Воздвижение», дома в Сергиевом Посаде с ООО «Стройкомплекс». Все работы компании планирует завершить до конца 2023 года, отметили в ведомстве.

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«Дома с комфортными благоустроенными квартирами для переселенцев появятся в микрорайоне Д городского округа Пущино, здесь переселения ждут 192 семьи, на улице Октябрьская в городе Пушкино — 56 семей, а также в Сергиевом Посаде на улице Владимирская. Здесь переезда из аварийных домов ждет 271 семья», — приводятся в сообщении слова главы областного Минстроя Владимира Локтева.

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Ожидается, что только до конца 2023 года в Подмосковье закончится строительство 30 новых домов в 14 городских округах.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Строительство

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