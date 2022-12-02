Подмосковье 02 декабря 2022, 09:20 Дома для работников особой экономической зоны построят в Дубне

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Жилье для специалистов особой экономической зоны построят в Дубне. Об этом сообщила замглавы Мининвеста Подмосковья Юлия Баринова на сессии форума «Новая экономика».

Сессия была посвящена перспективам ОЭЗ России в условиях новой экономики. Как отметила Юлия Баринова, на территории «Дубны» сейчас трудятся свыше 170 резидентов, из них 13 получили статус в этом году.

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«Активно расширяют свои производства и действующие резиденты, и это опять же привлечение новых специалистов, которым нужно где-то жить. Поэтому вопрос создания жилья для этих профессионалов стоит достаточно остро и активно нами прорабатывается», — отметила она.

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Сейчас работники зоны живут в резидент-отеле на льготных условиях, однако он не может вместить в себя всех специалистов. Чтобы ученые и профессионалы могли приезжать работать в ОЭЗ и оставаться там, для них создадут комфортные условия и построят новые дома. Это планируют реализовать в ближайшее время.

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