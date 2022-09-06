Дома для переселенцев из ветхого жилья построят в Шатуре, Рошале и Краснозаводске | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Дома для переселенцев из ветхого жилья построят в Шатуре, Рошале и Краснозаводске

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Стало известно, кто займется строительством трех многоквартирных домов в Подмосковье, предназначенных для расселения жителей из ветхого жилья. Работы выполнит компания «Стройкомплекс».

В Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

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Подрядчик определен в ходе электронного аукциона, победителем которого стала компания «Стройкомплекс». Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев сообщил, что контракт на строительство домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья уже заключен и в ближайшее время начнутся работы, которые по плану должны быть завершены до конца 2023 года.

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Один дом с комфортными квартирами построят в поселке Радовицком (округ Шатура), где переселения ждут 56 семей. Второй появится в городе Рошале (переезда здесь ожидают 135 семей), а третий — в Краснозаводске (38 семей в очереди на переселение). В общей сложности до конца 2023 года в новые квартиры переедут 542 жителя из 229 аварийных помещений площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

В регионе принимаются меры для досрочного выполнения данной программы. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ее намерены завершить досрочно — до конца 2023 года. Затем регион сможет приступить к выполнению новой программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.

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