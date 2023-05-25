Подмосковье 25 мая 2023, 12:55 Дома для переселения 3 тысяч семей из аварийного жилья Подмосковья построят в 13 округах к концу года фото минстроя мо

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Переселение из аварийного жилья стало темой селекторного совещания в Минстрое Подмосковья, участие в котором приняли специалисты из 13 городских округов. До конца года в этих муниципалитетах будут достроены новые дома для участников программы.

Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Георгий Джанаев. На мероприятии детально обсудили ситуацию по расселению в городских округах Клин, Красногорск, Шатура, Подольск, Солнечногорск, Пущино, Богородский, Дмитровский, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Талдомский.

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До конца года в этих муниципалитетах планируется завершить строительство многоквартирных домов с квартирами для 3,3 тысячи семей (8,5 тысячи человек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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