Подмосковье 22 марта 2023, 17:37 Дома более 7 тысяч жителей Подмосковья газифицировали по президентской программе с начала года Мособлгаз

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Газ по президентской программе получили 7152 жителя Подмосковья с начала года. Всего в этом году планируют построить 778 километров коммуникаций, к которым подключат более 30 тысяч человек.

В плане догазификации на 2023 год – 36 населенных пунктов Подмосковья, рассказал глава Минэнергетики Александр Самарин. Монтажные работы сейчас проводят в 21 из них. По словам генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова, было построено уже 153 километра новых сетей.

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Подать заявку на подключение газа жители могут на сайте.

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Всего по программе коммуникации провели в 2805 сел и деревень региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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