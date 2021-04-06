Дома 90 жителей деревни Пасильево смогут подключить к газу

В Подмосковье газифицировали еще один населенный пункт. Голубое топливо появилось в деревне Пасильево. Она находится в Можайском округе. Подключить дома к газу смогут более 90 человек.

В деревне сделали газопровод. Это сделали по губернаторской программе, рассчитанной до 2030 года.

Работы выполнили специалисты «Мособлгаза». Коммунальные сети протянулись на 2,14 километра.

Достроить важный для деревни объект удалось на три месяца раньше срока, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Газ пришел в Пасильево. Это малонаселенный пункт, газификация которого стала возможной благодаря снижению программного критерия численности постоянно зарегистрированных жителей Игорь Баранов.

Он уточнил, что на 2021 год в программу губернатора включили населенные пункты, где проживают от 30 человек.

До конца этого года компания обеспечит голубым топливом 50 населенных пунктов Подмосковья.