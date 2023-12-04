Подмосковье 04 декабря 2023, 13:40 Дома 50 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу по президентской программе за год Мособлгаз

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С начала года в Подмосковье к газу подключили дома 50 тысяч жителей. Работы провели по президентской программе «Социальная газификация». За это время построили 1150 километров новых газопроводов.

Так, за 11 месяцев в деревне Сумино Наро-Фоминского округа построили 1,8 километра новых сетей. Это позволило обеспечить топливом жителей 67 домов.

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До конца года по президентскому проекту планируется подключить дома еще более семи тысяч человек.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, на территории региона все программы газификации действуют по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно.

Семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, пенсионеры, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО и ряд других граждан могут воспользоваться льготами при подключении к газу.

Подать заявку на выполнение работ можно онлайн или в одном из офисов обслуживания клиентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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