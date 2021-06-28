Дома 300 тысяч жителей Подмосковья бесплатно подключат к газу за 1,5 года

В Подмосковье по программе «Социальная газификация» до конца следующего года подключат более 110 тысяч домов. Так, газ получат около 300 тысяч жителей региона.

В Московской области открыли первый офис социальной газификации. Он находится в Раменском округе области. Об этом сообщил «Российской газете» гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В офисе жители могут заключить договора на газификацию. При этом, для подключения дома к газу нужно будет заключить всего один документ, а не пакет. По программе «Социальная газификация», газ проведут до границы участка.

Всего в области будет работать семь офисов, где можно заключить договор на газификацию. Также в них будут работать окна для регистрации объекта недвижимости, оформления налоговых льгот и присвоения адреса.

Путин в июне подписал закон о бесплатной газификации в России. Голубое топливо будут бесплатно подводить к границам участков, но дальше — на территории — за работу будет платить уже владелец дома.

Планируется, что к 2030 году газификация в России должна достигнуть 82,9%.