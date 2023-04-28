Подмосковье 28 апреля 2023, 14:07 Дома в жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах достроят к концу года пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

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Завершаются работы по возведению трех многоэтажных домов в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах. Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело очередную проверку объекта.

Сейчас строители делают устройство фасадов, внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей. Продолжаются отделочные работы. Завершение строительства планируется на третий квартал этого года.

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В жилом комплексе будет четыре 13-этажных многоквартирных дома. На прилегающей территории застройщик — группа компаний «Самолет» — установит игровые и спортивные площадки и проведет озеленение.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.