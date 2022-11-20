20 ноября 2022, 17:36
Дом в Ступине восстановят к Новому году после взрыва газа
В апреле 2022 года в доме № 4 по Центральному переулку городского округа Ступино произошел взрыв бытового газа. Здание сейчас активно восстанавливают.
На объекте в Ступине трудятся 70 рабочих. Здесь уже возвели стены, заменили кровлю и внутренние инженерные сети. В квартирах установили радиаторы, пластиковые окна и сделали новую проводку.
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«Полностью разобрали полтора подъезда. До фундамента все вычистили, залили новый. Полтора подъезда с нуля возвели. К Новому году строители обещают, что жители сюда уже переедут», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
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Сейчас 70 жителей дома временно проживают в гостинице.
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Ступино
Ремонтные работы
Взрыв газа в Ступино
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