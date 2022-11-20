Подмосковье 20 ноября 2022, 17:36 Дом в Ступине восстановят к Новому году после взрыва газа

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В апреле 2022 года в доме № 4 по Центральному переулку городского округа Ступино произошел взрыв бытового газа. Здание сейчас активно восстанавливают.

На объекте в Ступине трудятся 70 рабочих. Здесь уже возвели стены, заменили кровлю и внутренние инженерные сети. В квартирах установили радиаторы, пластиковые окна и сделали новую проводку.

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«Полностью разобрали полтора подъезда. До фундамента все вычистили, залили новый. Полтора подъезда с нуля возвели. К Новому году строители обещают, что жители сюда уже переедут», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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Сейчас 70 жителей дома временно проживают в гостинице.

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