Дом в серпуховском ЖК «Большевик» сдали. Свои квартиры получили 132 дольщика

В Серпухове в ЖК «Большевик» в эксплуатацию ввели дом, рассчитанный на 32 квартиры. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Дом строили с 2015 года. Застройщиком было АО «ЭХО». Первоначальный срок завершения строительства, запланированный на август 2018 года, не был соблюден из-за недостаточного финансирования застройщиком.

«Строительство жилого дома завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 132 семьи смогут получить свои квартиры», − сказала министр ведомства Инна Федотова.