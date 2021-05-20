Дом в Химках, где взорвался газ, активно восстанавливают. Работы проконтролировали

В Химках продолжаются работы по восстановлению дома на улице Зеленой, где в марте этого года взорвался газ. Ход работ проверили депутаты профильного комитета Мособлдумы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты профильного комитета Мособлдумы с представителями Министерства ЖКХ региона и представителями администрации Химок осмотрели дом и проверили, как продвигается ремонт многоэтажки.

«По поручению Игоря Брынцалова держим на контроле выполнение капительного ремонта в многоквартирных домах. Что касается данной многоэтажки, сейчас активно ведется восстановление и реконструкция дома. Деньги на это выделены из регионального бюджета», — рассказал Игорь Коханый, председатель комитета Мособлдумы по ЖКХ.

Он отметил, что пообщался с собственниками квартир дома № 16. По их словам, ремонт идет практически в круглосуточном режиме. А подрядчик регулярно сообщает жителям о ходе ремонтных работ.

«Есть диалог между жителями и администрацией, он налажен, и это важно и правильно», — подчеркнул Коханый.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Зеленой Химках прогремел утром 19 марта. По предварительной версии, взорвался бытовой газ в квартире на восьмом этаже. В результате ЧП обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Волной снесло стены и балконную перегородку.